ماكرون: سأعقد لقاء ” منفرد ” مع ترامب حول إيران خلال قمة الـ 20

باريس(صدى):

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، أنه سيلتقي نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، ” على انفراد ” على هامش قمة مجموعة العشرين المقررة نهاية الأسبوع الحالي في اليابان، لمناقشة الملف الإيراني.

وقال ماكرون : ” سأجري على هامش مجموعة العشرين سلسلة اتصالات، وسأعقد بالتحديد اجتماعا على انفراد مع الرئيس ترامب “.

وأضاف: ” أرسلت مستشاري الدبلوماسي، إيمانويل بون، الأسبوع الماضي إلى إيران “.