ماكرون: سأعقد لقاء ” منفرد ” مع ترامب حول إيران خلال قمة الـ 20
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، أنه سيلتقي نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، ” على انفراد ” على هامش قمة مجموعة العشرين المقررة نهاية الأسبوع الحالي في اليابان، لمناقشة الملف الإيراني.
وقال ماكرون : ” سأجري على هامش مجموعة العشرين سلسلة اتصالات، وسأعقد بالتحديد اجتماعا على انفراد مع الرئيس ترامب “.
وأضاف: ” أرسلت مستشاري الدبلوماسي، إيمانويل بون، الأسبوع الماضي إلى إيران “.
غندورة[ عدد التعليقات: 12685 ] نشر منذ 13 دقيقة
لقاء “منفرد”🤔
خذ راحتك ماغير أنا وأنت والليل ـ/ والليل مامون على سر الأحباب!
(سر)😂هذاك أول.