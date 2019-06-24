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ماكرون: سأعقد لقاء ” منفرد ” مع ترامب حول إيران خلال قمة الـ 20

ماكرون: سأعقد لقاء ” منفرد ” مع ترامب حول إيران خلال قمة الـ 20
باريس(صدى):

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، أنه سيلتقي نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، ” على انفراد ” على هامش قمة مجموعة العشرين المقررة نهاية الأسبوع الحالي في اليابان، لمناقشة الملف الإيراني.

وقال ماكرون : ” سأجري على هامش مجموعة العشرين سلسلة اتصالات، وسأعقد بالتحديد اجتماعا على انفراد مع الرئيس ترامب “.

وأضاف: ” أرسلت مستشاري الدبلوماسي، إيمانويل بون، الأسبوع الماضي إلى إيران “.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 12685 ] نشر منذ 13 دقيقة

لقاء “منفرد”🤔
خذ راحتك ماغير أنا وأنت والليل ـ/ والليل مامون على سر الأحباب!
(سر)😂هذاك أول.

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