بالفيديو.. روبرت دي نيرو ينضم لقائمة متهمي ” ترامب ” بالتواطؤ مع روسيا

واشنطن(صدى):

انضم روبرت دي نيرو الممثل الهوليوودي الشهير، إلى قائمة مشاهير السينما الذين اتهموا دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بالتواطؤ مع موسكو.

ونشرت شبكة ” ناو زيس ” الأمريكية، فيديو لمجموعة من مشاهير السينما، ينشرون تعليقات تؤكد تواطؤ الرئيس الأمريكي مع روسيا، وذلك للفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

واستعان المشاهير بتقرير المحقق روبرت مولر الذي يثبت براءة ” ترامب ” من التهمة الموجهة له بالتواطؤ، ليؤكدوا أن التقرير ذاته يثبت تواطؤ الرئيس الأمريكي مع روسيا.

وطالب مشاهير السينما وعلى رأسهم روبرت دي نيرو ومارتن شين وروزي بيريز، بإجراء تحقيق مع ” ترامب ” وتقديمه للعدالة.



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