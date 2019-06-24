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الحوار الذي دار بين خادم الحرمين وصالح النعيمة

الحوار الذي دار بين خادم الحرمين وصالح النعيمة
نايف السالم(صدى):

كشف الكابتن صالح النعيمة، لاعب المنتخب الوطني سابقًا، موقفًا حدث خلال تسليمه على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، أثناء استقباله للرياضيين.

وذكر ” النعيمة ” ، رئيس المراسم الملكية خالد العباد كان يعرّف بالمدعوين، وعندما وصل إليه، قال له الملك سلمان متبسماً: ” أعرفه، هذا صالح ولد محمد النعيمة ” .

وقال النعيمة لخادم الحرمين: ” كم هو شرف عظيم السلام عليك سيدي.. واختزال اسمي واسم والدي رحمه ﷲ في ذاكرتكم وسام على صدري ” .


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