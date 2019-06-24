إيران ترفض الإفراج عن موظفة الإغاثة زغاري راتكليف

نايف السالم(صدى):

واصلت إيران أسلوب التعنت و بإعلانها رفض الإفراج عن موظفة الإغاثة البريطانية المسجونة نازانين رغاري راتكليف.

وقالت الخارجية الإيرانية إنها ترفض دعوة وزير شؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون للإفراج عنها لافتة إلى أنها ستقضي الحكم الصادر بحبسها خمس سنوات بالكامل.

يذكر أن السلطات الإيرانية توجه إلى زغاري تهمة التآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية في إيران، وهو اتهام نفته أسرتها والمؤسسة الخيرية التي تعمل على نحو مستقل عن تومسون رويترز ووكالة رويترز للأنباء.

ودخل ريتشارد، زوج زغاري راتكليف، في إضرابًا عن الطعام خارج السفارة الإيرانية في لندن الأسبوع الماضي لجذب الانتباه لمحنة زوجته.