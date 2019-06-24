ضبط 6 رجال وصبية اغتصبوا مراهقة على مدار 7 أيام متواصلة

نيودلهي(صدى):

في مشهد متكرر في الهند أقدم 7 أشخاص على اغتصاب فتاة صغيرة تبلغ 16 عامًا بشكل جماعي لمدة أسبوع.

وفي التفاصيل عثر الأهالي على الضحية في حالة صدمة في إحدى محطات الحافلات في مدينة أونجول، وتبين أن الفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، خطفت واغتصبت جماعيًا من قبل 6 رجال وصبية لمدة 7 أيام.

وفي هذا الصدد علقت كاثوتي سوشاريثا وزيرة الشؤون الداخلية في ولاية أندرا براديش قائلة : ” هذه جريمة بشعةوسنتخذ خطوات رادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث “.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 7 أشخاص مشتبه بهم، بينهم 4 من طلاب الهندسة، و3 قُصّر، فقامت العصابة باستدراج الفتاة، عندما اكتسب أحدهم ثقتها أثناء انتظار صديقتها في المحطة يوم 17 يونيو، بعد ما ادعى أنه يعرف صديقتها.

وبعد احتجازها لمدة أسبوع، ذكرت التقارير أن الضحية استطاعت الهرب من خاطفيها وشقت طريقها إلى المحطة حيث عُثر عليها، ولاحظها أحد رجال الأمن.