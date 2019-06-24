بالفيديو.. لحظة مفجعة لسحب وسحل إيرانية بلا حجاب

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة مفجعة لامرأة إيرانية بلا حجاب، حيث تم سحبها وسحلها من قبل قوات الأمن في إيران.

وتفصيلًا، نشر صحفي إيراني، لقطات للفتاة وأصدقائها أثناء القبض عليها من قبل الشرطة، إذ كن يلعبن بمسدسات مائية.

وبيّنت اللقطات، ضباط يرتدون الزي الرسمي وهم يقفون حول سيارة شرطة و يحاولون احتجاز امرأة، حيث كانت هذه المجموعات من الفتيات تلعبن بالرشاشات المائية.

وفي عام 2011 ، قُبض على العشرات من الأشخاص لقيامهم بتنظيم قتال مسدس ماء شامل في وسط طهران.

في تلك المناسبة ، أدانت ” شرطة الأخلاق ” في طهران الحدث لنشر التفاعلات ” غير المناسبة ” بين الفتيات والفتيان.