صحة الطائف تبدأ استقبال المتقدمين على الوظائف لمدة 5 أيام

فاطمة المالكي(صدى):

بدأت الشؤون الصحية بالطائف، في استقبال المتقدمين لعدد من وظائف الخدمة المدنية الشاغرة على بند الأجور والمستخدمين للرجال والنساء.

وصرّح المتحدث الرسمي مدير التواصل والعلاقات والتوعية الصحية عبدالهادي الربيعي، بأن الوظائف مخصصة لحاملي الشهادات الدنيا الابتدائية والمتوسطة.

وأوضح ان الوظائف بالمسميات التالية: مسميات خادم صحي، مراسل، حارس، عامل، سائق ضمن الفئات 31،32 42 لمزاولة العمل في مرافق صحة الطائف في 16 مستشفى و121 مركز رعاية صحية والمرافق الادارية والاشرافية والمساندة التابعة في كلا من الطائف ومحافظات ميسان وتربه ورنية والموية والخرمة ومراكز ظلم وام الدوم والمحاني.

وكشف أن جميع الوظائف تستوجب إثبات مقر السكن ضمن أولويات شغل الوظائف لسكان المحافظات والمراكز في مرافقهم الصحية القريبة، مؤكدًا ان تعزيز هذا الشرط استوجب الحاقه بإقرار إلزامي بعدم المطالبة بالنقل بعد التعيين لضمان سد الحاجة في المناطق البعيدة.

ويمكن التقديم على هذه الوظائف عبر الموقع الإلكتروني للمديرية من خلال الرابط هنـــــــــــا في مدة 5 أيام من تاريخ 20 شوال 1440هـ.