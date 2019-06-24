تعديل موعد نظام الصرف الشهري للإعانات المالية

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، عن تعديل نظام الصرف الشهري للإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة من الشهر الهجري إلى الشهري الميلادي.

وأوضحت الوزارة في رسالة نصية تم إرسالها إلى مستفيديها، أنه سيتم تحويل الإعانة المالية إلى حسابهم الشخصي في يوم 26 من كل شهر ميلادي.

وجاء نص الرسالة كالتالي ” عزيزي المستفيد: يسر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنبيهكم إلى أنه تم تعديل نظام الصرف الشهري للإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة من الشهر الهجري إلى الشهري الميلادي، بحيث سيتم تحويل الإعانة المالية إلى حسابكم الشخصي في يوم 26 من كل شهر ميلادي “.

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