خلال ساعات.. فرانك لامبارد مديرًا فنيًا لتشيلسي

ماجد محمد(صدى):

أكدت العديد من الصحف البريطانية، أن إدارة فريق تشيلسي الإنجليزي اتفقت مع أسطورة الفريق السابق فرانك لامبارد، لتولي مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت في الفترة القادمة.

وقالت صحيفة ” ميرور ” البريطانية، إن تشيلسي لإعلان تعيين ” لامبارد ” رسميًا خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد رحيل المدير الفني السابق ماوريسيو ساري إلى فريق يوفنتوس الإيطالي.

وعلى الفور، أبلغ فرانك لامبارد مسئولي فريقه ديربي كاونتي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، بقرار رحيله عن الفريق في الوقت الحالي، بالإضافة لأخذ بعض معاونيه في الفريق.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، قد فرض عقوبة على ” البلوز ” بحرمانهم من قيد لاعبين جدد لفترتين قادمتين، ليصبح ” لامبارد ” مجبر على خوض مباريات الفريق بالتشكل الحالي وبدون تدعيمات جديدة.