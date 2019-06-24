العثور على مئات الحيوانات المنقرضة في مدينة منسية

تيجوسيجالبا(صدى):

عثر فريق من العلماء، على مئات الانواع النادرة والمهددة بالانقراض وأنواع يُعتقد أنها انقرضت، في ” مدينة منسية ” بعمق غابة مطيرة في هندوراس.

وأمضى الفريق، ثلاثة أسابيع لاستكشاف مستوطنة قديمة، تعرف باسم ” المدينة البيضاء ” ، في غابة موسكيتيا المطيرة.

واكتشف الفريق، مركزا متنوعا للحياة البرية، بما في ذلك مئات الأنواع من الفراشات والخفافيش والزواحف، كما أعادوا اكتشاف ثلاثة أنواع يعتقد أنها لم تعد تعيش في هندوراس، هي الخفافيش شاحبة الوجه، وثعبان الشجرة المرجانية، وخنفساء النمر التي يعتقد أنها انقرضت.

كما اكتشف الفريق، 22 نوعا لم يتم تسجيلها من قبل في هندوراس، مثل الببغاء الأخضر الكبير المهدد بالانقراض، والأسماك التي يعتقد الباحثون أنها غير مسجلة.

و اكتشف العلماء 246 نوعا من الفراشات، و30 نوعا من الخفافيش، و57 نوعا من البرمائيات والزواحف في هذه المدينة.