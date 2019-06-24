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آلة فرم اللحم تسحق مراهق

آلة فرم اللحم تسحق مراهق
نيودلهي(صدى):

سحقت آلة فرم اللحم، مراهق فلبيني يبلغ 18 عامًا من العمر، خلال عمله في مصنع للنقانق.

وكان الفتى جومار جنغيكو، قد علقت يده داخل مفرمة اللحم، ومن ثم جد نفسه بالكامل داخل آلة الكفتة، ولم يعد زملاؤه يرون سوى قدميه المتدليتين.

وأوضح مدير العمل، إن الفتى كان بمفرده، حين وقع الحادث، ورجحوا أن يكون قد اقترب من الآلة، بدافع الفضول، فيما تم تفكيك الآلة حتى يقوم باستخراج أجزاء جثة الفتى.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 76258 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 7079 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله المستعان

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