الهلال يقترب من تحقيق 100 مليون ريال دخل سنوي

نواف السالم(صدى):

تسعى إدارة نادي الهلال الجديدة برئاسة فهد بن نافل، إلى تطوير النادي وتحقيقه دخل ثابت سنويًا يصل إلى مئة مليون ريال.

وأكدت مصادر، أن إدارة الهلال اقتربت من تحقيق مبلغ 100 مليون ريال سنويًا كدخل ثابت للنادي، وذلك من خلال استثماراته مع عدد من الشركاء منهم ” شركة التعاونية للتأمين ” .

وأوضحت أنه من المقرر أن يعلن النادي خلال الفترة المقبلة، عن توقيع عقد لمدة 5 سنوات مع الشركة التعاونية للتأمين، مقابل 20 مليون ريال في السنة الأولى ويزيد بمقدار 3 مليون ريال كل سنة.

كما أشارت إلى أن شركة ” إعمار ” ستكون الراعي الرسمي لنادي الهلال خلال الموسم الحالي مقابل 57 مليون ريال وحوافز سنوية.