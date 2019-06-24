اليونايتد يغلق الباب أمام نيمار ويتمسك بـ ” بوغبا “

ماجد محمد(صدى):

رفض مانشستر يونايتد الإنجليزي صفقة تبادل بوغبا مع نيمار خلال الميركاتو الصيفي 2019.

وكان سان جيرمان عرض على اليونايتد صفقة تبادلية تشمل البرازيلي نيمار والفرنسي بول بوغبا.

وقالت صحيفة ” إندبندنت” إن نائب الرئيس التنفيذي لليونايتد رفض عرض باريس سان جيرمان لسببين رئيسيين؛ الأول هو راتب نيمار، حيث يحصل على 900 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو ما قد يتسبب بأزمة في هيكل أجور النادي الإنجليزي، أما السبب الثاني فهو رغبة النادي في الاحتفاظ ببوغبا “.

ويبدو أن اليونايتد وجيرمان في الموقف الصعب ذاته حيث يرغب كل من بوغبا ونيمار في مغادرة نادييهما في الميركاتو الصيفي 2019.