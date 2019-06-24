تشغيل مطار جدة الجديد يدخل مرحلته الثالثة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن آخر مستجدات تشغيل نطار الملك عبدالعزيز الجديد في جدة.

وأوضحت أن الهيئة العامة للطيران المدني تستعد للبدء في المرحلة الثالثة من تشغيل المطار، إذ تتضمن هذه المرحلة نقل ما تبقى من رحلات الخطوط السعودية الداخلية وهي رحلات: الرياض، القصيم، الدمام، والمدينة.

يشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني، كانت قد حددت شهر محرم المقبل لعام 1441هـ موعداً مبدئياً لنقل كل رحلات الخطوط السعودية الداخلية والدولية.

كما تعتزم الهيئة، تشغيل المطار بنفسها بدلاً من مشغل عالمي، وذلك لفترة مؤقتة.