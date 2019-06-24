وظيفة تقنية شاغرة في ” stc “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الإتصالات السعودية المتخصصة عن توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مهندس أول شبكات تقنية المعلومات IT Network Senior Engineer .

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في الهندسة مع تخصص في أجهزة الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات.

2- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال ذات صلة.

3- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين 2019/06/24م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط:هنــــــــا.

يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة .