وظيفة تقنية شاغرة في ” stc “
كشفت شركة الإتصالات السعودية المتخصصة عن توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مهندس أول شبكات تقنية المعلومات IT Network Senior Engineer .
الشروط:
1- درجة البكالوريوس في الهندسة مع تخصص في أجهزة الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات.
2- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال ذات صلة.
3- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين 2019/06/24م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط:هنــــــــا.
يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76258 ] نشر منذ 1 ساعة
باالتوفيق للجميع ,,