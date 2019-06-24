وظائف شاغرة في شركات حراسات بـ 4 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مؤسسة إسناد للحراسات الأمنية، عن توفر وظائف شاغرة بمسمى حارس أمن، في ” الدمام والخبر والظهران ” .

وأكدت أن الوظائف للسعوديين حصرا، ويمكن التقديم عليها عبر إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني الآتي: [email protected] .

في سياق متصل، أعلنت إحدى شركات الحراسات خاصة بالرياض، عن حاجتها لرئيس عمليات.

واشترطت في المتقدم أن يكون خبرة في رئاسة العمليات، حاصل على مؤهل ثانوي فما فوق، إتقان اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي، الا يفوق عمر المتقدم 35 سنة، ويتم تحديد الراتب بعد المقابلة.

ويمكن للمهتم بالتقدين على الوظيفة التواصل على الرقم الآتي: 0554796239 .