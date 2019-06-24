موسيقي شهير ينتهك البروتوكول بحضور الملكة إليزابيث

لندن(صدى):

انتهك الموسيقي الياباني يوسيكي ، قواعد البروتوكول الملكية خلال حضور الملكة إليزابيث لإهداء الكأس للفريق الفائز في نهاية الحدث التنافسي في نادي لولو جاردز في وندسور جريت بارك.

حيث طار الوشاح الأسود الذي كان يرتديه الموسيقي الياباني يوسيكي، والتف حول رقبة الملكة، هذا الانتهاك غير المقصود كان سببا لدهشة وتعجب كل المحيطين بالملكة، وخاصة الممثلة جيليان أندرسون التي وقفت تراقب المشهد في رعب شديد.

وقالت صحف بريطانية ، أن الملكة إليزابيث صاحبة الـ 93 عاما التي أطلت بفستان وردي اللون غامق، وحقيبة سوداء لم يبد عليها أي مظاهر غضب، بل استمرت في جولتها وإلقاء كلمتها بهدوء، ولكن على النقيض الممثلة جيليان كانت مندهشة لدرجة تغيرت معها كل ملامح وجهها تعبيرا عن هذا القلق والرعب الشديدين.