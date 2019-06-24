بالفيديو.. مشاجرة عنيفة أمام الملكة إليزابيث في أهم سباقات الخيل ببريطانيا

لندن(صدى):

وقعت مشاجرة عنيفة بين رجلين مخمورين، أثناء حضورهما سباق رويال أسكوت 2019 في المدينة البريطانية بريكشاير، والذي تتواجد به الملكة إليزابيث الثانية.

وأوضحت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، أن الشجار نشب عندما اصطدم رجلين مخمورين ببعضهما البعض أثناء حضور سباق رويال أسكوت 2019، ليبدأ في توجيه اللكمات لبعضهما البعض.

وأضافت أن الشجار توسع باشتباك عدد من أصدقاء الطرفين مع بعضهما البعض، وسط حالة كبيرة من الفوضى والصراخ، ليتدخل أفراد الأمن على الفور قبل أن تتطور الأحداث في ظل تواجد الملكة إليزابيث الثانية التي تشهد الفعاليات مع كبار المدعوين والمسؤولين.

ويعد سباق رويال أسكوت القائم في المدينة البريطانية بريكشاير، من أهم سباقات الخيل على مستوى العالم، وحضره أكثر من 300 ألف شخص على مدار خمسة أيام.