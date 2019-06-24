إطلاق ” X40 وT77 ” رسمياً في المملكة من مجموعة تأجير وفاو العالمية

أميرة خالد(صدى):

دشنت مجموعة تأجير، الوكيل الحصري لسيارات فاو في المملكة ، معرض فاو الجديد بمدينة جدة، وإطلاق أحدث طرازات فاو الجديدة كلياً X40 وT77 التي تنتميان لفئة السيارات الرياضية المتعددة الإستخدامات .

جاء ذلك خلال حفل كبير بحضور الدكتور صالح ملائكة، رئيس مجلس إدارة مجموعة تأجير، و السيد هايغوانغ شوو، المدير التنفيذي لشركة الفاو العالمية ، وكبار مدراء مجموعة تأجير و شركة فاو إضافة إلى ممثلي الوسائل الإعلامية.

وقال الدكتور صالح ملائكة رئيس مجلس إدارة مجموعة تأجير، في كلمة ترحيبية في مستهل الحفل ، ” لا يخفى عن أحد مدى التطور المبتكر والإنتشار الذي وصل إليه الصانع الصيني عالمياً وإقليمياً، ونحن هنا في مجموعة تأجير كنا وما زلنا مواكبين بقوة لهذا التطور وهذا المستقبل، تحقيقاً لرضى عملائنا بشكل أساسي، والمحافظة على علاقتنا الطيبة بشركائنا في شركة فاوالعالمية، وتطويرها نحو الأفضل ” .

وأضاف، ” سوف نسخر كل خبراتنا وتجاربنا الطويلة، إضافة إلى إمكانياتنا من مراكز صيانة وخدمات ما بعد البيع لضمان نجاح تسويق طرازات فاو بشكل عام ” .

يٌشار إنه يشهد الطراز X40تنامياً قوياً محلياً وعالمياً، نظراً لإنتمائها لفئة السيارات المتعددة الإستخدامات ذات التصميم الأنيق بالإضافة الي وسائل وتجهيزات الأمان والراحة في القيادة و تمتعها بالمساحات الرحبة.

تتمتع السيارة بخطوط إنسيابية لا تتعارض مع رحابة السيارة بل تعززها من خلال المقدمة الكبيرة ذات الشبك العريض الذي يتوسط مصابيح كبيرة وأنيقة إلى الجانبين، تتسق بشكل منساب مع المنحنيات فوق العجلات التي تم تعزيزها بإرتفاع عن باقي جسم السيارة.

الخطوط الجانبية للسيارة تتبع نفس النمط الإنسيابي وصولا إلى السقف المنحنى قليلا نحو الخلف لتعزيز الثبات، أما صندوق الأمتعة الخلفي فيمكن الوصول له بسهولة ويتميز بسعة تصل إلى 1370 لتر عند طي ظهر المقاعد الخلفية.

كما يتمتع الطراز X40 بتصميم أنيق ومنظم للمقصورة الداخلية، حيث تم ترتيبه بعناية بحيث يحافظ على الرحابة المطلوبة من أجل راحة خمسة ركاب إلي جانب توفير الرفاهية والأمان التام.

جهزت X40 بمحرك إقتصادي ذو تكنولوجيا ألمانية من 4 أسطوانات بسعة 1600 سى سى قادر على توليد قوة تصل إلى 114 حصانا مزود بتقنية Engine Idle Start & Stop System الذكية التي تساعد على توفير ما يقارب من 20% من إستهلاك الوقود في أوقات الإزدحام، وتستهلك السيارة في متوسط 6.5 لتر من الوقود لكل 100 كم.

الجدير ذكره أن X40 حاصلة على تقييم «خمس نجوم» في إختبارات السلامة والأمان C-NCAP بفضل حزمة من أنظمة الأمان التي تضم أربع وسائد هوائية وقضبان فولاذية لحماية السائق والركاب، نظام أمان الفرامل ABS و EBD، إلى جانب نظام منع إستدارة العجلات حول نفسها عند بدأ الإنطلاق والسير TSC بالإضافة الى تزويد السيارة بنظام الثبات الإلكتروني ESP، وأخيراً نظام منع سرقة السيارة Immobilizer.

كما تم خلال الحفل الكشف عن السيارة المستقبلية T77 التي ستصل قريباً إلى السوق السعودي، حيث أُحِيط الحضور بعرض موجز عن مواصفاتها وفئاتها المتنوعة.