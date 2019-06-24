بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، طقس حار الى شديد الحرارة ورياح نشطة قد تثير الاتربة والغبار على مناطق الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض.

في حين يتوقع بمشيئة الله تعالي تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير، الباحة، تمتد الى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.