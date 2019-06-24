بالفيديو.. شريف مدكور يرقص على الهواء بعد استئصال الورم

القاهرة(صدى):

رقص الإعلامي المصري شريف مدكور، على الهواء في إحدى فقرات برنامجه ” 4 شارع شريف “، وذلك بعد أن أعلن منذ فترة عن إصابته بسرطان في القولون وأجرى عملية جراحية لاستئصال الورم.

وقال مدكور، إنه لا يسمح للمرض بأن يسلم على الناس، نظرا لأنه يُعالج بالكيماوى ومناعته ضعيفة، ويضطر لأن يشرح للناس فى كل مرة هذا الأمر.

وأضاف أن من ضمن الأمور التى أسعدته فى وقت مرضه توقفه عن الطعام والشراب لمدة 6 أيام، قائلًا:” الموت هو الحقيقة الوحيدة التي نعرفها في حياتنا، الواحد مش المفروض يخاف من المرض لأنك لما بتخاف من المرض بيهزمك “.