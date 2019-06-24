هشام يوسف.. رحل شهيدًا في هجوم مطار أبها ليشهد على إجرام الحوثي

أبها(صدى):

سقط المقيم السوري هشام يوسف، شهيدًا مغدورًا في الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها، أمس الأحد، والذي خلف عددًا من الإصابات وشهيد.

وكان هشام يوسف، ذاهبًا لاستقبال عميل بالشركة التي يعمل فيها الأول مديرًا لفرعها بأبها، إلا أن القدر اختاره ليكون ضمن ضحايا الإجرام الحوثي

وأكد زملائه بالعمل، أنه كان يعمل لسنوات طويلة في الشركة وذو خلق كبير، مشيرين إلى أنهم لم يستوعبوا أن الوفاة كانت لزميلهم وصُدموا عندما تأكدوا من الأنباء.

و صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي أن الهجوم الإرهابي أدّى إلى استشهاد مقيم من الجنسية السورية – رحمه الله- ، وإصابة (21) من المدنيين ومن جنسيات مختلفة، (13) من الجنسية السعودية، و(4) من الجنسية الهندية، و(2) من الجنسية المصرية، و(2) من الجنسية البنجلاديشية، ومن بين المصابين (3) نساء (مصرية وسعوديتان)، وكذلك طفلان من الجنسية (الهندية)، وتم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات، غادر منهم (3) المستشفى، ولا تزال (18) حالة تتلقى العلاج، من بينها (13) حالة إصاباتهم طفيفة، و(3) حالات متوسطة وحالتان حرجتان، كما تضرر أحد المطاعم الموجودة بالمطار (مطعم ماكدونالدز) بتهشم الزجاج، وتضرر عدد (18) مركبة، إضافة إلى بعض الأضرار المادية البسيطة.