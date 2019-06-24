النظام القطري يعتقل حفيد مؤسس قطر لمدة 25 عام.. وزوجته تكشف الأسباب(فيديو)

نايف السالم(صدى):

أكدت أسماء أريان، زوجة عضو العائلة الأميرية في قطر الشيخ طلال بن عبد العزيز بن أحمد بن علي آل ثاني، أن السلطات القطرية قد خدعته للعودة إلى بلاده وفور عودته اعتقلته.

وقالت أسماء في نشرة الرابعة على قناة ” العربية ” : الشيخ طلال بعد وفاته الشيخ عبدالعزيز بن أحمد تم بعد فترة من دفنه مطالبة الشيخ طلال من السلطات القطرية النظر في حقوقه وبعد فترة كان هناك أشخاص يترددون عليه ويقولون له بأن لا داعي أن الشيخ طلال يجلس خارج البلد.

وأضافت : واقتنع الشيخ وعاد إلى البلد، والسبب الرئيسي في اعتقاله مصادرة أمواله وأموال والده، وكان يطالب فقط بحقوقه، ولم يعطوه حياة كريمة، ووقع في فخ الديون.

وتابعت : ولا يمكن ضمان خروجه بدفع الديون، ولم يستلم حقوقه حتى الآن.