النظام القطري يعتقل حفيد مؤسس قطر لمدة 25 عام.. وزوجته تكشف الأسباب(فيديو)
أكدت أسماء أريان، زوجة عضو العائلة الأميرية في قطر الشيخ طلال بن عبد العزيز بن أحمد بن علي آل ثاني، أن السلطات القطرية قد خدعته للعودة إلى بلاده وفور عودته اعتقلته.
وقالت أسماء في نشرة الرابعة على قناة ” العربية ” : الشيخ طلال بعد وفاته الشيخ عبدالعزيز بن أحمد تم بعد فترة من دفنه مطالبة الشيخ طلال من السلطات القطرية النظر في حقوقه وبعد فترة كان هناك أشخاص يترددون عليه ويقولون له بأن لا داعي أن الشيخ طلال يجلس خارج البلد.
وأضافت : واقتنع الشيخ وعاد إلى البلد، والسبب الرئيسي في اعتقاله مصادرة أمواله وأموال والده، وكان يطالب فقط بحقوقه، ولم يعطوه حياة كريمة، ووقع في فخ الديون.
وتابعت : ولا يمكن ضمان خروجه بدفع الديون، ولم يستلم حقوقه حتى الآن.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76258 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, شدوا حيلكم وحرروا انفسكم من ظلم يتيم المجد ونظام الحمارين ,,
,, اجمعوا احلافكم ، ويش تستنون بعد هذا ..؟
الشاعر[ عدد التعليقات: 361 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا ديدن الطغاة في كل مكان
لكن الله لهم بالمرصاد فلا تحزنوا
متابع[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 دقائق
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
يقربوا النصراني اليهودي ويبعدا اولاد البلد ويجنسوا شذاذ الافاق ويطردوا المواطنين
لله ينصفها ويعجل بزوال خونة الامة
اي مجد هذا والاخ ينقلب على اخيه والابن على ابيه والحفيد على جده واي حماقات وسخط من الله وخلقه وهو الملايين لاجل يفضح ابوه ويشهر فيه على رؤوس الاشهاد لم تحصل خلال الانسانية سبحان الله يخرب بيته بيده