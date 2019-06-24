نظام الدفع الأمامي وكيفية صيانة مكوناته

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في مجال السيارات ، أنه لايعرف كثيرا عن الفروق الميكانيكية ، بين الدفع الأمامي أو الخلفي ، فمعرفة بعض الأجزاء الصغيرة في سيارتك سوف يساعدك علي متابعتها والتأكد من سلامتها وبالتالي توفير الكثير من النفقات والجهد والوقت.

وبداية كلامنا عن الدفع الأمامي سيبدأ من عند أعمدة نقل الحركة في السيارات التي تعتمد على هذا الدفع ، ففي معظم سيارات الدفع الأمامي يتم و ضع المحرك وناقل الحركة بالعرض ويتم نقل الحركة الي الإطارات الأمامية عبر أعمدة نقل حركات ومفصلات.

ويتكون نظام الدفع الأمامي من عمود نقل الحركة لكل إطار : Drive Shaft / Axle المفصلة الداخلية : Inner Cv Joint .المفصلة الخارجية : Outer Cv Joint .

وسبب وجود المفصلة الداخلية هو أن الإطار يتحرك لأعلي و اسفل عند السير في الطرق الغير مستوية و في الحفر و المطبات أما سبب وجود المفصلة الخارجية أن الأطار يتحرك مع المقود لتوجيه السيارة و تستطيع المفصلة الخارجية نقل الحركة مع التفاف الإطار بزاوية قد تصل إلي 45 درجة .. والسؤال هنا أين المشكلة ؟

المشكلة في أن المفصلات تتعرض لاجهاد كبير فهي تتحمل عبء نقل الحركة و في نفس الوقت تتحرك أفقيا لتوجيه السيارة مع المقود و تتحرك لأعلي و اسفل مع نظام التعليق عند السير في الطرق الوعرة كل هذا العبء يجعلها تحتاج لعناية خاصة و متابعة دورية من سائق السيارة.

وأكد الخبراء ، أنه عند تلف المفصلات الداخلية قد تحدث رجفة وارتجاج عند التسارع بالسيارة وأيضا عند السرعات العالية فوق سرعة 100 كل/س و كثيرين أخطئوا التشخيص و قاموا بعمل ترصيص للاطارات وميزان للمقود وأضاعوا الكثير من الوقت والمال والجهد وكانت المشكلة في أن المفصلات الداخلية تآلفة و المفتاح في تشخيص هذه الحالة هو ظهور الرجفة عند التسارع و عند السرعة العالية مع العلم أنه في بعض الأحيان يكون لها صوت مميز.

وأكبر مشكلة تواجه صاحب السيارة هي خطأ الميكانيكي الذي يتعامل معه في تشخيص أي خلل ما بالسيارة .. مثلا عند تلف المفصلات الداخلية في بعض الأحيان قد تسمع دقه عند الانتقال من وضع D الي R أو العكس وهنا يخطيء كثيرون في التشخيص ويعتقدوا أن المشكلة في ناقل الحركة ( الجيربوكس ) و قاموا بتغيير زيت ناقل الحركة والخ، ويخسروا الكثير من الوقت و الجهد والمال وفي هذه الحالة تفتح غطاء المحرك و تتطلب من مساعد لك أن يقوم بالانتقال من وضع D إلى R أو العكس وتحاول الاستماع إلى صوت الدقة هل من ناقل الحركة أم من أعمدة نقل الحركة ويمكن أن تحاول تحريك الأعمدة بيديك وتلاحظ هل بها فراغ ( بعد إيقاف المحرك طبعا ) مع العلم أن الدقة يمكن أن تكون في السيارات ذات ناقل الحركة اليدوي عند اختيار السرعة الأولي أو سرعة الرجوع الي الخلف. أما عند تلف المفصلات الخارجية فستسمع صوت طقطقة عند الالتفاف خاصة عند الالتفاف بسرعة أو عند الالتفاف بزاوية

وبامكانك لو اتبعت الثلاث خطوات التالية أن تضمن عمرا أطول لاعمدة نقل الحركة :-

أولا – القيادة برفق قدر الإمكان وعدم التفحيط وتجنب زيادة السرعة بصورة عنيفة أثناء الالتفاف.

ثانيا – أكثر ما يتلف المفصلات هو تلف اغطيتها البلاستيكية CV Joint Boots مما يدخل الأتربة والاوساخ وتقوم مياه الأمطار بغسل الشحم مما يجعل المفصلات تتاكل من الداخل و تتلف، لذلك من فترة لأخرى يجب النظر إلى الأغطية البلاستيكية والتأكد من خلوها من التشققات وعند رؤيتك لشقوق أو قطع في الغطاء البلاستيكي أو خروج الشحم منها يجب تغييرها فورا ( انظر الصور 3 و 4 و 5 و 6 ).

ثالثا – التشحيم لمرة واحدة في العام سوف يطيل من عمر المفصلات بصورة كبيرة مع العلم أن لها شحم خاص وفي حال عدم توفره يمكن استخدام الشحم العادي لكن الأفضل الشحم الخاص.