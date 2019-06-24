بيان رباعي يحذر إيران من الأنشطة الإرهابية والهجمات الحوثية

نايف السالم(صدى):

صدر بيان سعودي إماراتي أمريكي بريطاني، يؤكد على القلق حيال التصعيد للتوتر في المنطقة والأخطار التي تمثلها أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار والسلام.

وشدد البيان الرباعي، على ضرورة ضمان سلامة الناقلات والسفن في المياة الدولية، مطالبًا إيران بوقف أي أنشطة تهدد أمن واستقرار المنطقة ويدعو لضرورة اللجوء للحلول الدبلوماسية.

كما أدان البيان الرباعي، الهجمات على مطار أبها، مؤكدًا الدعم الكامل للسعودية ومطالبًا بالوقف الفوري للهجمات الحوثية المدعومة من إيران.