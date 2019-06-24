” السبر ” لـ امرأة تخطت الأربعين ولم تتزوج: ” ستتزوجي في الأخرة “

علي القحطاني(صدى):

كشف الباحث في الفقة المقارن الشيخ سعد بن عبدالله السبر، أنه من لا يتزوج في الدنيا سيتزوج في الأخرة والله سبحانه وتعالي سييسر له.

وجاء ذلك ردًا على سؤال في برنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة الرسالة، حيث قالت فيه السائلة: ” تجاوزت الأربعين ولم يتيسر لي الزواج، فهل الشخص الذي لا يتيسر له الزواج في الدنيا يتزوج في الآخرة؟ “.

وكان نص إجابة ” السبر ” كالتالي”: ” أقول للسائلة ولكل من لا يتزوج حتى من مات في أول مرحلة الشباب أنه جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة أعزب “.

وتابع: ” يقول الله سبحانه وتعالى أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذه الأحاديث بحسب أهل العلم تدلنا على أن الجنة ليس فيها أعزب وأن من لم يتزوج يزوجه الله سبحانه وتعالى، ومن كفر زوجها أو ماتت زوجته على كفر يبدلهم الله عز وجل بخير منهم في الجنة “.