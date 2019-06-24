” السبر ” لـ امرأة تخطت الأربعين ولم تتزوج: ” ستتزوجي في الأخرة “
كشف الباحث في الفقة المقارن الشيخ سعد بن عبدالله السبر، أنه من لا يتزوج في الدنيا سيتزوج في الأخرة والله سبحانه وتعالي سييسر له.
وجاء ذلك ردًا على سؤال في برنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة الرسالة، حيث قالت فيه السائلة: ” تجاوزت الأربعين ولم يتيسر لي الزواج، فهل الشخص الذي لا يتيسر له الزواج في الدنيا يتزوج في الآخرة؟ “.
وكان نص إجابة ” السبر ” كالتالي”: ” أقول للسائلة ولكل من لا يتزوج حتى من مات في أول مرحلة الشباب أنه جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة أعزب “.
وتابع: ” يقول الله سبحانه وتعالى أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذه الأحاديث بحسب أهل العلم تدلنا على أن الجنة ليس فيها أعزب وأن من لم يتزوج يزوجه الله سبحانه وتعالى، ومن كفر زوجها أو ماتت زوجته على كفر يبدلهم الله عز وجل بخير منهم في الجنة “.
توفيق[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 4 ساعات
الى كل صاحب حاجه او مرض
اكثروا وكرروا سورة الفاتحه في كل وقت
فهي الشافيه والكافيه ودافعة الهم باذن الله تعالى
انا لااقول مجربه بل مجربه ومؤكده
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76258 ] نشر منذ 4 ساعات
خير ان شاء الله ,,
,, جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ,, آمين ,,
غندورة[ عدد التعليقات: 12687 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا سالفة اللي يقول: عنز قوم أرادوا أن يذبحوها فلم يجدوا السكين فأخذت تفحص برجليها في الأرض حتى عثروا على السكين مدفونة بعد أن أزاحت العنز عنها التراب فأخذوا السكين وذبحوها فوراً😂
(بعض) الناس في (نعمة) وهو مايدري إلا يدور لنفسه الشقا.
إنتي وأشكالك تحمدين ربك إن الأمر بالزواج “شرعاً” موجه (للرجل) والشرط الإستطاعة.
المعنى إنك تهدين وتستريحين يالين يجي وإن ماجا “عوافي” وأحمدي ربك تراك (محسودة) مافقدتي إلا أمر من أمور الدنيا (الكرف والشقا والغثا) ،، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ، ولا تجعل الدنيا أكبر همّنا ، ولا مبلغ علمنا.
ولو حسبتيها للآخرة (تتحاسبين لحالك) مو تتحاسبين عن فريق ـ فيه أحلا من كذا نعمة😊!