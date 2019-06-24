جوناس: مرتاح في الاتحاد وأرغب في الاستمرار خارج البرازيل

ماجد محمد(صدى):

أكد محترف نادي الاتحاد جوناس، إنه يشعر بالراحة في صفوف الاتحاد، موضحًا أن بدأ في التأقلم مع أجواء المملكة.

وقال جوناس: ” متبقي لي عامين مع الاتحاد ولا اعلم ان كنت سأستمر انا مرتاح هناك و ارغب في الاستمرار خارج البرازيل ، و اسعى لأن تكون وجهتي القادمه في اوروبا “.

وتابع : ” الاستعدادات اقتربت للموسم الثاني ، استطعنا التغلب عالصعوبات في الموسم الاول و لقد تكيفت في السعوديه ، لا اعلم كيف ستكون الامور في المستقبل ولكن كلاعب دائماً اسعى للأفضل في مسيرتي الاحترافيه ” ، موضحًا أن الأمور كانت صعبة في بداية الموسم .