شاهد ألفاظ وحركات إباحية من الفيشاوي وخالد الصاوي تثير الغضب

القاهرة(صدى):

أثار الفنان المصري أحمد الفيشاوي جدلا كبيرا من جديد بعد أن نشر مقطع فيديو يجمعه بالفنان خالد الصاوي والفنان الشاب كريم قاسم.

وظهر الثلاثي في الفيديو بطريقة أثارت غضب الجمهور، حيث كانوا يغنون بصوت عال أغنية أجنبية تحتوي على ألفاظ إباحية، وهو ما أثتار الجدل.

وقام الفنان أحمد الفيشاوي بحركة لا أخلاقية خلال الفيديو أيضًا، وهو ما أثار موجة من الاستغراب والأندهاش من هذه الحالة الجنونية.

وكان الثلاثي في طريق عودتهم من تصوير مشاهدهم في فيلم أولاد رزق 2.