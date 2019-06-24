رقص في ديسكو جدة وتجسس على الواتس آب.. هذه الحقيقة
كشفت هيئة مكافحة الإشاعات، اليوم الإثنين، حقائق عدة إشاعات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ديسكو جدة وتطبيق المراسلة ” واتس آب ” .
وأكدت الهيئة، أن مقطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان ” فيديو رقص في ديسكو جدة ” غير صحيح ولم يتم تصويره داخل المملكة.
وأوضحت أن هذا الفيديو التي نشرته بعض الحسابات الوهمية، تم تصويره خارج المملكة في حفل داخل مطعم L’Opéra الشهير في فرنسا.
كما أشارت الهيئة إلى الأنباء المتداولة حول التجسس على رسائل تطبيق ” واتس آب ” ، مؤكدة أنه لا صحة لما يتداول عن ” علامات الصح الزرقاء والحمراء ” الخاصة بالتجسس بعد قراءة الرسالة في التطبيق.
وأضاف أن الخبر الحقيقي يعود إلى ثغرة قديمة تمت معالجتها بتحديث عاجل في التطبيق، إذ انتشرت شائعة تقول إن وجود 3 علامات زرقاء تعني أن الرسالة تمت ملاحظتها أو مراقبتها من قبل جهة حكومية، وأن ظهور علامتين زرقاء وواحدة مراء تعني أن جهة حكومية قد تتخذ إجراء عند الضرورة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76258 ] نشر منذ 5 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,, اخذونا ملطشه وطقطقه ، بسبب الافكار العقيمة الضارة السقيمه ,,
زائر[ عدد التعليقات: 2155 ] نشر منذ 3 ساعات
ما فيه دخان من غير نار وكله فرش الطريق لما هو اسؤ باسم السياحه و الترفيه .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5578 ] نشر منذ 2 ساعتين
ندري انه اشاعة بس المهم معرفة من اطلقها و محاسبتة صحيح صار فيه إنفتاح بس مو لدرجة فتح ملهي ليلي و ديسكو في المملكة
alfahd42[ عدد التعليقات: 22396 ] نشر منذ 47 دقيقة
لله يحفظ بلادنا وديننا وامننا وولاة امرنا من كل مكروه ومن كل حاقد وفاسد
من ينشرون الاشاعات ماهم الا حاقدين ويبغون تفكيك المجتمع المسلم
مغرد[ عدد التعليقات: 868 ] نشر منذ 28 دقيقة
زائر السيا حه الترفيهيه احسن من الارهاب الى تخطفوهم طيور الظلام الترفيه مو حرام اعطنى ايه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسا بق عا ئشه دقوا الدف فى المسجد وفى بيت الرسول