الإقامة المميزة لا تخوّل لحاملها الحصول على الجنسية

علي القحطاني(صدى):

كشفت خدمات الإقامة المميزة، عددًا من الأمور الخاصة بحاملها، والخدمات الممنوحة له.

وأوضحت أن حامل الإقامة المميزة يمكنه امتلاك أعماله التجارية الخاصة وفقا للأحكام المنظمة لذلك في نظام الاستثمار الأجنبي، كما أنه يستطيع العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها عداالمهن والأعمال المقصورة على السعوديين.

وأشارت إلى أن الإقامة المميزة تمنح لحاملها حق الاستثمار في سوق الأوراق المالية في المملكة وفق الضوابط ذات العلاقة، ونظرا لتعدد فئات وأنواع الأوراق المالية، ينصح بمراجعة موقع هيئة السوق المالية.

وعن وجود معاملة خاصة للمقيمين من مواليد المملكة، أفادت بأن النظام لم يتضمن أي أحكام تتعلق بمعاملة المولودين في المملكة معاملة خاصة، مؤكدة أن النظام أشار بأن الإقامة المميزة لا تخوّل حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية.