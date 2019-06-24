فتاة تحاول قتل خطيب صديقتها لمنعهما من الخروج

ابوظبي(صدى):

قررت خادمة إثيوبية ، تعمل في دبي ، الانتقام من خطيب صديقتها لتسببه بإفشال مخططها مع صديقتها بالذهاب إلى مقهى فندقي، فعادت مسرعة إلى شقتها واحضرت سكيناً وطعنته بها محاولة قتله .

وتم إبلاغ شرطة دٌبي التي حضرت لمكان الواقعة ، وتم القبض على الخادمة ، و نقل المصاب للمستشفى لتلقيه العلاج اللازم .

وأفاد المجني عليه وهو اربعيني عربي، النيابةَ العامةَ التي أحالت هذه القضية الى محكمة الجنايات في دبي اليوم،

وقال المجني عليه في اعترافاته للشرطة ، بأنه بينما كان ينتظر خطيبته التي تربطها علاقة صداقة مع المتهمة، تفاجأ بحضور الأخيرة معها، حيث لم يكن يتوقع ذلك، ولما علم بنيتهما التوجه الى مقهى فندقي، نهى خطيبته عن ذلك، وأمرها بعدم الذهاب مع صديقتها التي همست وقتها في أذنها، أن تخدعه، وتخبره بأنهما لن يذهبا، ثم بعد ذلك يمضيان الى حيث ينويان، الا ان المجني عليه سمع خطتهما، وكرر نهيه ثانية، حتى نشبت مشادة كلامية بينه وبين المتهمة التي عادت سريعا إلى شقتها وأحضرت سكينا طعنته بها في مقتل، فاخترقت تجويف صدره واحدثت إصابة في احدى رئتيه، ونزيفا ، قبل ان يتم استدعاء سيارة الإسعاف والشرطة الى مكان الجريمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووجهت النيابة العامة في دقبي الى المتهمة البالغة من العمر 25 عاما تهمة الشروع في قتل المجني عليه، مطالبة بإنزال اقصى العقوبات بحقها.