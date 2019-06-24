مطار دبي يرحب بأول زيارة لرئيس ” تويتر ” في الشرق الأوسط

أبو ظبي(صدى):

عبر جاك دورسي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ” تويتر” ، عن سعادته من الترحيب به في مطار دٌبي ، حيث تم ختم جوازه بختم يحمل صورة عصفورة ” تويتر ” وعبارة ” مرحبا جاك “.

ونشر مؤسس ” تويتر” عبر صفحته الرسمية صورة من جواز سفره وعليه الختم، قائلا: ” مرحبا دبي ” ، وأثارت صورة جاك تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انهالوا بالتعليقات على الصورة، مرحبين بوصوله.

ومن جانبه رحب الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد؛ نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بجاك ، وقال: ” سعدنا اليوم في دولة الإمارات باستقبال جاك دورسي؛ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تويتر في أول زيارة له للشرق الأوسط ولدولة الإمارات، وسعدت بأن يكون إطلاق حسابي الجديد على (تويتر) بوجود جاك “.