كلية الجبيل الجامعية: لا يوجد تسجيل في برنامج الدارسون على حسابهم الخاص

علي القحطاني(صدى):

نوّهت كلية الجبيل الجامعية، إلى أنه لا يوجد تسجيل في برنامج الدارسون على حسابهم الخاص بسبب إلغاء البرنامج.

وأضافت أن طلب التسجيل لا يحتاج لتنشيط ويجب على المتقدمين والمتقدمات الذين لم يحالفهم الحظ الدخول تباعًا في الفترات المحددة لنزول الدفعات للتأكد من ذلك.

وأشارت إلى أن أي استفسار أو تساؤل عن عملية إكمال متطلبات القبول تتم عبر صفحة اتصل بنا على موقع التسجيل.

وتابعت: ” يجب على المقبولين والمقبولات التقيـّد بالتعليمات الواردة لديهم وإنهاء كافة الإجراءات في الأوقات المحددة بذلك ” .

كانت الكلية قد نوهت في وقت سابق من اليوم الاثنين، إلى المتقدمين بالاستعلام عن حالة طلبك للالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل وإنهاء المتطلبات بحسب التعليمات في الموقع عبر الرابط: هنــــا .