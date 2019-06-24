تغلق شرايين الجسم.. فيديو يوثق تجمُّد الدهون في نصف ساعة

تغلق شرايين الجسم.. فيديو يوثق تجمُّد الدهون في نصف ساعة
وثَّق مواطن، مقطع فيديو، تجمُّد الدهون ” مرق اللحم ” بعد نصف ساعة من تركها سائلة في كوب زجاجي.
وأوضح المواطن، أن الدهون تجمّدت في الكوب، متابعًا: ” هذا ما تأثيره في شرايين جسم الإنسان؟ ” .
ووجه المواطن، بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند تناول اللحم والدهون حتى لا نتعرض للأمراض الخطيرة وانسداد للشرايين.
عويد[ عدد التعليقات: 192 ] نشر منذ 5 ساعات
هذا سبب الجلطات في القلب والدماغ
د.سميه[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ 5 ساعات
ضروري كل انسان ينزل وزنه للوزن المثالي تقريبا
وانقاص الوزن يتطلب 70% غذاء… و 30% رياضه .
ابومحمد2[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 5 ساعات
انا لست بطبيب ولكن هذا الامر غير صحيح . المرق لا يجمد وانما كمية الدهن العاليه في الفنجال وخاصة الطبقة العليا هي التي تجمدت وحجزت المرق تحتها
خالد[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ 5 ساعات
شيئ عجيب فالمطاوعه اكثر ناس سمان وكروش
بالله عليكم وين اتباع السنه في الاكل
والا السنه في تعدد الزوجات بس
د.ليلى[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ 4 ساعات
حتى وجبة دجاج 🍗🍗🍗🍗وبطاطس البيك 🍟🍟🍟مليانه ومغرقه بالدهون المهدرجه ..
نواف الصمعاني[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 4 ساعات
الشرارين بالقلب او الدماغ قطرها بالملي ولو استمر الانسان في تناول الدهون فانه من المؤكد لاقدر الله يصاب بالجلطه
احذروا من الدهون ويجب علينا ان نهتم بالرياضه وانزال الوزن .
الله يحمي الجميع من اي مكروه
د.الاحمدي[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 4 ساعات
وجبة البيك اخطر من مرق اللحم لانها يتم اغراقها بالزيوت المهدرجه اكثر من 20 دقيقه ..سواء الدجاج او البطاطس ويتم تناولها مع الاشربه الكيماويه مثل الكولا او السفن
وللاسف الدجاج يغذى بعلف مهرمن
يعني مرض وبلاء مقنن
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76258 ] نشر منذ 4 ساعات
خفف من الدهون والزيوت باالاكل ، واكثر من رياضة المشي والحركه ,,
,, وانت ماتشوف شر بإذن الله ,,
غندورة[ عدد التعليقات: 12686 ] نشر منذ 4 ساعات
😱ي دااافع البـلآ.
كان الله في عون أكلات (اللحوم)”
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[وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ]
العدناني[ عدد التعليقات: 2714 ] نشر منذ 3 ساعات
حبيبي المرق في الكاس راكد وبارد
اما في الشرايين فالدم يجري والجسم دافي والانزيمات تكسره ووراه قهوة وشاي اخضر تكسره
فهد[ عدد التعليقات: 191 ] نشر منذ 2 ساعتين
في الفطور فول ومعصوب وبيض .
في الغذاء كبسه
في العشاء كبسه وايدامات
ويشربون وراها شاي اخضر ولا دايت كولا 😂😂😂
وبعدها كروش وتضاريس مضحكه 🤣🤣🤣
وطبعا ضغط وكلسترول وسكر
وامراض مختلفه
اسلاف الناصر[ عدد التعليقات: 192 ] نشر منذ 2 ساعتين
حنا رقم واحد في مرض السكر في العالم
وحنا رقم 3 في السمنه في العالم
والضحكه عندنا افضل الخطباء والدعاة
وين الخطباء والدعاة عن بلاوي الاكل الكثير والسمنه