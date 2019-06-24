تغلق شرايين الجسم.. فيديو يوثق تجمُّد الدهون في نصف ساعة

نايف السالم(صدى):

وثَّق مواطن، مقطع فيديو، تجمُّد الدهون ” مرق اللحم ” بعد نصف ساعة من تركها سائلة في كوب زجاجي.

وأوضح المواطن، أن الدهون تجمّدت في الكوب، متابعًا: ” هذا ما تأثيره في شرايين جسم الإنسان؟ ” .

ووجه المواطن، بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند تناول اللحم والدهون حتى لا نتعرض للأمراض الخطيرة وانسداد للشرايين.