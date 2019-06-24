بنك الرياض يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف بنك الرياض، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحديثي التخرج ولذوي الخبرة، للعمل بالبنك بمدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف بمسمى: مُحاسب وتتطلب درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية و لا يشترط وجود خبرة سابقة، وكذلك مُدير المشروع وتتطلب درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات أو أي تخصص ذات صلة، شهادة إدارة المشاريع الدولية (PMP ، PMI)، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات الصلة منها 3 سنوات على الأقل في إدارة المشاريع ويفضّل أن يكون ذلك في بيئة بنكية.

يشار إلى أن التقديم متاح حاليًا وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، من خلال الروابط التالية هنــــــــــــــا ، وهنــــــــــــــا .