ثعبان يقتل صاحبه أثناء استحمامه ويُدفن بالقرب منه

جاكرتا(صدى):

قتل ثعبان في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا، صاحبه، الاندونيسي، جانا 42 عاما، بينما كان يستحم في منزله بمنطقة باندونج يوم الجمعة الماضي.

ونقلت مصادر عن إيلا زوجة جانا القول: ” لقد خنقته الأفعى التي يبلغ طولها ثلاثة أمتار “.

وأوضح تقرير أن السكان المحليين قتلوا الثعبان ودفنوه بالقرب من قبر صاحبه.