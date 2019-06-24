ثعبان يقتل صاحبه أثناء استحمامه ويُدفن بالقرب منه
قتل ثعبان في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا، صاحبه، الاندونيسي، جانا 42 عاما، بينما كان يستحم في منزله بمنطقة باندونج يوم الجمعة الماضي.
ونقلت مصادر عن إيلا زوجة جانا القول: ” لقد خنقته الأفعى التي يبلغ طولها ثلاثة أمتار “.
وأوضح تقرير أن السكان المحليين قتلوا الثعبان ودفنوه بالقرب من قبر صاحبه.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7079 ] نشر منذ 5 ساعات
يامن شرا له من حلاله عله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76258 ] نشر منذ 5 ساعات
استغفر الله ,,
,, إرادة الله فوق كل شيء ,,