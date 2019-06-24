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الفيفا يحيي ذكرى تتويج منتخب الشباب بكأس العالم 1989

الفيفا يحيي ذكرى تتويج منتخب الشباب بكأس العالم 1989
ماجد محمد(صدى):

أحيا الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، ذكرى تتويج المنتخب السعودي بكأس العالم للشباب تحت 17 عامًا، وذلك في عام 1989 بعد تغلبه على أسكتلندا في المباراة النهائية.

وقال حساب الفيفا الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” في مثل هذا حقق المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لقب كأس العالم بفوزه على اسكتلندا 5-4 في ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة 2-2 ” .

وكان منتخب الشباب قد وصل للمباراة النهائية بعد التعادل أمام البرتغال وغينيا، والفوز على كل من كولومبيا ونيجيريا والبحرين، ليتخطى أسكتلندا في المباراة النهائية ويتوج باللقب.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2608 ] نشر منذ 4 ساعات

كان منتخب الناشئين وليس منتخب الشباب والبطولة إسمها كأس العالم للناشئين اتذكر انتهى شوطها

الأول بتقدم اللأسكتلنديين بــ 2 صفر وفي الشوط الثاني اتعادل منتخبنا مع الأسكتلنديين وانتهى شوط المباراة

الثاني بالتعادل وفزنا بركلات الترجيح .

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 2 ساعتين

كلام زايد ناقص ما نبغى … شباب يعني شباب
ههههههه

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين

كان معاهم لاعب النادي الأهلي خالد الرويحي رحمة الله عليه مهاجم وهداف من الدرجة الأولى استقطب النادي الأهلي من فريق الوطني بتبوك

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