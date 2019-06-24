قبول غير السعوديين في جميع كليات التدريب التقني والمهني

نايف السالم(صدى):

أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، توجيهًا بقبول الطلبة غير السعوديين في جميع كلياتها للبنين والبنات وفروعها والمعاهد الثانوية والصناعية والعمارة والتشييد.

وفي تعميم أصدره مدير عام شؤون المتدربين، أوضح قبول غير السعوديين يتم عبر ملء نموذج القبول عبر تعبئة المتقدم لبياناته وإرفاق صورة من المؤهل وصورة من الإقامة سارية الصلاحية.

وأشار التعميم، إلى أنه سيتم حصر الطلبات لدى الوحدة وإدخالها بالماسح الضوئي ودمجها بملف PDF وإرسالها إلى بريد الإدارة العامة لشؤون المتدربين بموعد أقصاه ١٩-١١-١٤٤٠.

ووضعت عدد من الضوابط وهي: وجود إقامة نظامية سارية الصلاحية، أن لا يتجاوز تاريخ التخرج من الثانوية الخمس سنوات، يشترط إرفاق معادلة من وزارة التعليم لحملة الشهادات الثانوية من خارج المملكة.