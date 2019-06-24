قبول غير السعوديين في جميع كليات التدريب التقني والمهني
أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، توجيهًا بقبول الطلبة غير السعوديين في جميع كلياتها للبنين والبنات وفروعها والمعاهد الثانوية والصناعية والعمارة والتشييد.
وفي تعميم أصدره مدير عام شؤون المتدربين، أوضح قبول غير السعوديين يتم عبر ملء نموذج القبول عبر تعبئة المتقدم لبياناته وإرفاق صورة من المؤهل وصورة من الإقامة سارية الصلاحية.
وأشار التعميم، إلى أنه سيتم حصر الطلبات لدى الوحدة وإدخالها بالماسح الضوئي ودمجها بملف PDF وإرسالها إلى بريد الإدارة العامة لشؤون المتدربين بموعد أقصاه ١٩-١١-١٤٤٠.
ووضعت عدد من الضوابط وهي: وجود إقامة نظامية سارية الصلاحية، أن لا يتجاوز تاريخ التخرج من الثانوية الخمس سنوات، يشترط إرفاق معادلة من وزارة التعليم لحملة الشهادات الثانوية من خارج المملكة.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 828 ] نشر منذ 4 ساعات
كلام كذب وغير صحيح
القرشي[ عدد التعليقات: 2608 ] نشر منذ 3 ساعات
لو هذا الخبر صحيح يعتبر كارثة كبرى .
الكليات التقنية غير مستطيعة بإستقبال جميع من يتعدمون لها من خريجي الثانوية من السعوديين
فكيف هذا الخبر إللي أشك في صحته يقول الكليات التقنية والثانويات الصناعية تقبل الوافدين
للدراسة بها … عز الله جلس اغلب الطلاب السعوديين المتخرجين من الثانوية في بيوتهم بسبب
عدم وجود اماكن شاغرة لهم بسبب أن الوافد يجلس مكانه …. والله كارثة .
الشاعر[ عدد التعليقات: 495 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل شي عندنا كذب بكذب