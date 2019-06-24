وظائف إدارية شاغرة للجنسين من حديثي التخرج بشركة مطارات الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة مطارات الرياض بالتعاون مع صندوق (هدف) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) ، 4 وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء حديثي التخرج، من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)، لحملة الشهادة الجامعية البكالوريوس في التخصصات الإدارية، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

ومن الوظائف المتوفرة :

أخصائي استراتيجية الشركة (وظيفة واحدة): درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية.

ومُحلل مالي (العدد 3 وظائف): درجة البكالوريوس في التخصصات المالية.

الشروط العامة للوظائف : أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، ودرجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.

ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم ، و ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

نبذة عن برنامج تمهير:

– هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

طريقة التقديم:

أخصائي استراتيجية الشركة (وظيفة واحدة):

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مُحلل مالي (العدد 3 وظائف):

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