بالفيديو.. المالكي يعرض صورا للصواريخ الحوثية المستخدمة في استهداف مطار أبها

أبها(صدى):

عرض المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، صورا للصواريخ الحوثية المستخدمة في استهداف مطار أبها.

وقال المالكي،إن الميليشيات الحوثية تلقت خسائر كبيرة لذا تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية داخل السعودية، مؤكدا أن الصاروخ الذي سقط على مطار أبها يوم 12 يونيو من نوع ” كروز يا علي ” الإيراني.

وأضاف المالكي أن الأعمال العدائية الحوثية تقوض اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، مؤكدًا أن الميليشيات الحوثية تلقت أسلحة نوعية من إيران عبر التهريب، لافتا إلى أن طائرات أبابيل التي يستخدمها الحوثيون دليل على تزويد الإيرانيين لهم بالأسلحة.