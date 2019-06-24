عدم المتابعة وتناول الأدوية .. أسباب حدوث حمل مع استخدام وسائل لمنعه

أميرة خالد(صدى):

كشف الدكتور ساجد المظالي، مدرس أمراض النساء والتوليد ، عن أسباب حدوث حمل السيدات رغم استخدام وسائل منع الحمل .

ومن هذه الأسباب :

عدم أخذ الحبوب ثنائية الهرمون بانتظام لمدة 21 يومًا، ويجب أن يتم تناول الجرعة بشكل يومي ثم وقفها لنزول الدورة الشهرية، وتؤخذ مرة ثانية في اليوم الخامس من فترة الحيض.

التأخير لمدة 3 أو 4 ساعات عن الموعد المحدد يوميًا لتناول الحبوب، مشيرًا إلى أن تأخيرها يتسبب في نزول الدم أو زيادة فرصة حدوث الحمل، وخاصة في حالة تناول الحبوب أحادية الهرمون، لذلك يجب تناولها باستمرار.

عدم متابعة اللولب كل 6 شهور، موضحًا أنه قد يتحرك من مكانه أثناء فترة الدورة الشهرية.

وضع اللولب بشكل خاطئ في منطقة خارج الرحم.

تناول بعض الأدوية، يمكن أن تؤثر على مفعول أدوية منع الحمل.

وأشار المظالي، إلى أن وسائل للحمل تختلف باختلاف طبيعة حالة كل امرأة، كالتالي:

حبوب ثنائية الهرمون : تناول حبوب ثنائية هرمون البروجيسترون والاستروجين هي الوسيلة الأشهر والأمن على الإطلاق، وتناسب أكثر المرأة المتزوجة حديثًا، لأن اللولب يمكن أن يسبب لها التهابات شديدة في الأنابيب وتقلل حدوث الحمل بعد فترة من الوقت، والحقن الشهرية تسبب تأخر للحمل لفترات طويلة.

حبوب أحادية الهرمون : هي الأفضل في حالة المرأة المرضعة لأنها لا تقلل كمية اللبن في الثدي، والمرأة المريضة بالضغط أو السكر والأمراض الوراثية أو التي لديها تشنجات في المهبل أو مشاكل في الثدي.

الحقن الشهرية : يتم تناولها كل 3 شهور أو شهرين، وذلك في حالة عدم الرغبة في حدوث الحمل لمدة سنة كاملة.

عود الخشب : يتم تركيبه في الذراع ويستمر مدته إلى 3 سنوات دون حدوث حمل، وذلك في حالة الإصابة بأمراض معينة.

اللولب : مناسب للمرأة بعد سنوات من الزواج، لأن العلاقة الحميمة تُسهِّل دخوله، يُمنع من استخدامه مَن تعاني التهابات المهبل أو المصابات بالأورام الليفية، لأنه يسبب في هذه الحالة نزيفًا في الرحم.