رسالة عاطفية غير مباشرة من ابنة هيفاء وهبي لها

أميرة خالد(صدى):

وجهت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي ، رسالة غير مباشرة لوالدتها ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وكتبت زينب بالإنجليزية ما ترجمته: ” إذا كان والدي هو قلبي إذاً أمي هي نبض القلب ” وهو ما اعتبر محاولة من الإبنة للتقرب من أمها بعد سنوات طويلة من الانقطاع.

ويشار إلى أن زينب نشرت في وقت سابق رسالة من هذا النوع عبر الخاصية نفسها مباشرة عقب إعلان خروج النجمة اللبنانية من المستشفى بعد الأزمة الصحية التي ألمت بها.

وكتبت: ” الأم وابنتها دائماً تتشاركان برابط خاص محفور في قلوبهما ” و ” لا يوجد إبنة وأم تعيشان بعيدتين إحداهما عن الأخرى مهما كانت المسافة بينهما “.