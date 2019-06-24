أغويرو يهدد ميسي بالانتقام بعد فوز منتخب بلاده

ماجد محمد(صدى):

هدد مهاجم منتخب الأرجنتين لكرة القدم، سيرخيو أغويرو، بالانتقام من زميله النجم ليونيل ميسي، عقب فوز منتخب بلاده على نظيره القطري (2-0)، في بطولة ” كوبا أمريكا 2019 “.

وقال سيرخيو أغويرو عقب المباراة مازحا إنه سينتقم من قائد التانغو ليونيل ميسي بسبب التقاط الأخير صورة له وهو نائم في غرفته بمقر إقامة بعثة منتخب الأرجنتين في البرازيل.

وأضاف: أغويرو: ” لقد كنت نائما ولا بد لي من الانتقام .. لن اتحدث عن الأمر ولكنكم كصحفيين ستعرفون قريبا “.

وساهم أغويرو في بلوغ منتخب بلاده دور الثمانية لبطولة ” كوبا أمريكا 2019 “، بتسجيله هدف الأمان الثاني له في مرمى نظيره القطري (2-0).