بالصور.. فتاة تتحول إلى باربي الشهيرة

موسكو(صدى):

ظهرت فتاة روسية في الـ33 من عمرها بإطلالة تشبه إلى حد كبير جداً دمية باربي الشهيرة.

وأحدثت فاليريا لوكيانوفا التي يطلق عليها لقب ” باربي الروسية ضجة كبيرة حيث خضعت للكثير من العمليات التجميلية من أجل ذلك.

وقال الكثيرون في هذا إشارة سلبية مشيرين إلى أن الفتاة تقدم نموذجاً غير جيد للفتيات وخصوصاً المراهقات لأن شكل اللعبة بعيد عن الواقع.