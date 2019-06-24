انسحاب الجمهور من حفل شمس الكويتية

أميرة خالد(صدى):

أظهرت مجموعة صور ومقاطع فيديو من حفل الفنانة شمس الكويتية الأخير والذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي في المملكة، انزعاج كبير من الحاضرين وانسحاب بعضهم..

وقال بعض المتابعين للحفل أن الفنانة الكويتية تعرضت لموقف لا تحسد عليه في الرياض بعدما انسحب عدد كبير من الحضور عند إعلان اسمها في ختام الحفلة التي جمعتها بالفنانة اللبنانية ناتاشا، والفنان اليمني زايد الصالح.

واكتفت شمس بمشاركة متابعيها على تطبيق ” انستغرام ” بمقطع فيديو من الحفل وقدمت من خلاله الشكر لمحبيها قائلة: ” يارب تحفظ لي حبايبي من المملكة فرحتوا قلبي بحضوركم فرحتوا روحي بمحبتكم لي يا رب يحميكم ويحمي المملكة ويخلي لنا الملك سلمان والامير محمد بن سلمان لانه خلانا نحتفل في ارض الرياض ونشوف ناسها “.