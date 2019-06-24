” المملكة القابضة ” توافق الى شراء أسهم الوليد بن طلال في ” ليفت “

نايف السالم(صدى):

وافقت الجمعية العامة لشركة المملكة القابضة، على شراء أسهم رئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال في شركة ” ليفت ” .

وأكدت الشركة في بيان لها، أن الجمعية العامة وافقت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركتي ” المملكة القابضة، وليفت ” لشراء أسهم الوليد بن طلال في الأخيرن.

وتبلغ أسهم الوليد بن طلال في شركة ” ليفت ” 4.76 مليون سهم، بقيمة 846 مليون ريال.

ووافق مجلس إدارة ” المملكة القابضة ” في سبتمبر الماضي، على شراء 4.76 مليون سهم من الأسهم التي يمتلكها رئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال في شركة ” ليفت ” .