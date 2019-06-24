وظيفة إدارية شاغرة في مجال التأمين بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة ملاذ للتأمين، باب التقديم على وظيفة إدارية في مجال التأمين؛ للعمل في الشركة بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني ” بوابة التوظيف ” ، أن الوظيفة المتاحة تحت مسمى ” مسؤول تنفيذي مطالبات التأمين العامة General Insurance Claims Executive ” .

كما أشارت إلى أن الشروط والمهارات المطلوبة، تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص التأمين أو ما يعادلها، مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة، ومهارات التواصل.

وأضافت أنه يشترط أن يتوافر به مهارة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس MS Office، ومهارات العمل الجماعي، ومهارة الكتابة والخطابة باللغة العربية واللغة الإنجليزية.

ولفتت إلى أن التقديم متاح الآن بدءً من اليوم الإثنين بتاريخ 2019/06/24م وينتهي في 2019/07/27م، من خلال الرابط التالي هنــــــا .