شركة المراعي تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين في الرياض والخرج 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المراعي المتخصصة في تصنيع منتجات الألبان والمواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين من المواطنين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، وفروعها في محافظة الخرج.

أشارت الشركة إلى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى أخصائي أول صيانة المزارع (للرجال/ الخرج): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة التقنية)، محلل وظيفي أول (للرجال/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر)، أو المجالات ذات الصلة، أخصائي ذكاء الأعمال (للسعوديات/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو التسويق).

وأبانت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يونيو 2019م من خلال الرابط التالي: هنا