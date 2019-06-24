معارضة تركية: انتخابات إسطنبول تحذير شديد اللهجة من الشعب لأردوغان

أنقرة(صدى):

علقت رئيسة حزب الخير التركي ميرال أكشنار على نتائج انتخابات الإعادة على منصب رئاسة بلدية إسطنبول التي أجريت أمس الأحد، وانتهت بفوز مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، قائلة: “نحن هنا الآن وبدأ عهدنا، ولن يكون أي شيء كما كان من قبل”.

وأكدت أكشنار ، في تصريحات غعلامية ، أن نتائج انتخابات إسطنبول التي فاز فيها إمام أوغلو للمرة الثانية هو تحذير شديد اللهجة من الشعب التركي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، فلقد انقضى عهد حزب العدالة لينطلق عهدنا، لن يكون أي شيء كما كان من قبل.

وتابعت، تاريخ الديمقراطية التركي مليء بالدروس التي قدمها الشعب بنفسه لكل من تجاهلوا الإرادة الشعبية، وضربوا بالصناديق عرض الحائط، فانتخابات 23 يونيو التي أجريت أمس الأحد، تمثل تحذير خطير للحزب الحاكم وشريكه الصغير (حزب الحركة القومية)، بعد قرار الإعادة الذي سيظل بقعة سوداء في تاريخ القانون في تركيا، لقد لقن الشعب التركي أردوغان درسًا قاسيًا لن ينساه.

من جانبه، استسلم أردوغان للأمر الواقع، واكتفى زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم بالتعليق على نتائج انتخابات إسطنبول التي فاز فيها مرشح المعارضة إمام أوغلو بفارق 800 ألف صوت، من خلال تغريدة على تويتر، ولم يظهر في شرفة حزبه الشهيرة، كعادته.