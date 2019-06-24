الحوثيون يستغلون اتفاق السويد لتفخيخ الحديدة

فهمي محمد(صدى):

أقدمت الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً اتفاق السويد لتفخيخ مدينة الحديدة غربي اليمن بشبكات أنفاق طويلة ومتعددة، كشف عنها الإعلام العسكري للمقاومة اليمنية .

وأكدت المقاومة ، أن قيام الحوثيون بهذه الشبكات يعتبر خطوة منها تؤكد عدم جديتها في تنفيذ الاتفاق منذ اليوم الأول لتوقيعه.

وأظهرت المشاهد والصور الجوية التي وزعها الإعلام العسكري، مساء أمس الأحد، العمل المتواصل الذي تبذله الميليشيات الحوثية لحفر خنادق وأنفاق متعددة وتلغيمها، وهي بطول مئات الأمتار في الشوارع العامة وداخل الأحياء السكنية.

ولم تكتفِ الميليشيات بتفخيخ الطرقات العامة، بل أقدمت على حفر أنفاق تحت المنازل والمباني السكنية وتقطيع الأحياء السكنية التي لا تزال تحت سيطرتها بمدينة الحديدة بأنفاق ملغمة تهدد حياة أبناء المدينة.